Murat Yetkin: Putin Ukrayna’yı dilim dilim alıyor; Türkiye ne yapacak?

Gazeteci Murat Yetkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı sonrası süren tartışmaları değerlendirdiği bugünkü yazısında “Türkiye ne yapacak?” diye sordu.

“Türkiye NATO’yla birlikte davranacaktır; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunu açıkça söyledi. Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahi, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’nin NATO’ya bağlı kalacağını söyledi. Ama NATO’nun Rusya’ya karşı ABD’nin de aslında arzulu olmadığı bir savaşa kararını alacağı ihtimali hayli düşük” diyen Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

“Türkiye dış politikasında NATO ile davranacak ama aslında elinde başkalarında olmayan çok güçlü bir siyasi aygıt da bulunuyor. O da 1936 Montrö anlaşmasıyla Türkiye’nin Boğazlar ve Karadeniz üzerindeki hakları. Rusya ile S-400 anlaşması ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik girişimleri olan bir NATO üyesi Erdoğan Türkiye’si.

Tabii bu işin bir de Suriye boyutu var. Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı Rusya ile pamuk ipliğine bağlı dengelere dayanıyor. Ruslar tavladan pek anlamaz ama satrancı iyi oynarlar. Rusya ile kuzeyde daha da bozulacak ilişkilerin faturası güneyde çıkabilir. Putin’in Suriye’de PYD/PKK’ya artıracağı destek ve yeni göç dalgaları Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesinde durumunu zorlaştırabilir.

Ama AK Parti’deki asıl kaygı Rusya ve Ukrayna’dan turist gelip gelmeyeceği. Böylelikle Erdoğan’ın “faiz enflasyonun nedenidir” teziyle gerileyen ekonomiye sıcak para girip girmeyeceği. Hele bir de Antalya Diplomasi Forumuna hem Putin hem Zelensky gelirse alın size biraz reklam daha. Dış ve güvenlik politikalarımızı bu sığlığa indirgemiş durumdayız.

Oysa son derece temkinle hareket edilmesi gereken bir dönemdeyiz.”

Yetkinrepor.com adresinde yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.

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