Murat Yetkin: Piyasaların gözü hâlâ MB’nin baz puanı artırıp artırmayacağındaysa, Erdoğan’a ters düşmüş görünmemek için alkışladıklarını gösterir

Gazeteci Murat Yetkin, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkin, “Cumhurbaşkanının dört ay sonra büyük bir törenle ilan ettiği paketten sonra piyasaların gözü hala Merkez Bankasının 18 Mart’taki toplantısında baz puanı artırıp artırmayacağındaysa, Cumhurbaşkanıyla ters düşmüş görünmemek için alkışladıklarını gösterir” yorumunu yaptı.

“MB deyince… Kâğıt üzerinde de kalsa hala bağımsız sayılan Merkez Bankasının işlevi olan fiyat istikrarının sağlanması için doğrudan hükümete bağlı Fiyat İstikrar Komitesi kurulması çelişki değil mi?” sorusunu gündeme getiren Yetkin, “Bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart" cümlesinin bir planı değil, bir ihtiyaç beyanı anlamına geldiğini belirterek şöyle dedi:

“Kusura bakmayın ama bu reform planı zaten bu şartın yerine getirilmesi ihtiyacından doğmamış mıydı? Plan yerine ihtiyacın tekrarlanması belirsizlik değil mi? Hala hatalar yaptığını kabul edemeden yeni reçeteler öneren, üstelik bunu da somut bir plandan çok bir niyet beyanı şeklinde sunan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.”

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