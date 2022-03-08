Murat Yetkin: Petrol ve gaz ambargosu durumunda Türkiye’nin dışarıda tutulması büyük ihtimal

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelecek olmasını kaleme aldı.

Yetkin, hükûmetin temkinli gittiğini söylerken, "Türkiye Rusya’ya karşı Batının ekonomik yaptırımlarına katılmıyor. Putin’in de Erdoğan’ın 6 Mart telefonu ardından Azak Denizinde Türkiye’ye buğday ve ayçiçeği getirmek üzere bekletilen 30 kadar geminin seyahatine izin verdiği bilgisi var. Petrol ve gaz ambargosu durumunda Türkiye’nin bunun dışında tutulması büyük ihtimal" dedi.

Yetkin, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Daha da kötüye gitme ihtimali bulunan ekonomik krizinde etkisiyle benimsenen bu temkinli tutum sayesinde Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’yı Antalya’da -son anda bir aksilik çıkmazsa bir araya getirebiliyor. Antalya’da Ukrayna Krizinin diplomasi sahnesinde ikinci perde açılıyor.

Bu son perde olmayabilir. Ama bu perdenin Antalya’da Türkiye’nin diplomasi gayretleriyle açılması önemli."

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