Murat Yetkin: Partilerde iç hareketlilik artıyor, küçük görünen sarsıntılar büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ittifaklarda ve partilerde iç hareketliliğin arttığını belirterek, “İktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de şimdi küçük görünen sarsıntılar dış politikada ve ekonomideki reform-bağlantılı gelişmelerle büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir.” görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, “Belki de siyasette yaklaşan bir büyük sarsıntının öncüleri olarak yanlış yorumladığımız küçük sarsıntılar artıyor son aylarda. Belki de “Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oluyor”. Ama hem iktidardaki Cumhur İttifakında hem muhalefetteki Millet İttifakı’nda hem de bu iki cephenin dışındaki partilerde iç hareketlilik artıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, muhalefette Muharrem İnce, Ümit Özdağ ve Ayhan Bilgen’in açıklamalarıyla hareketlilik yaşandığına, AKP’de de yükselen MHP ittifakı rahatsızlığının büyüdüğüne ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerine dikkat çekti.

Yetkin, “İktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de şimdi küçük görünen sarsıntılar dış politikada ve ekonomideki reform-bağlantılı gelişmelerle büyüyebilir, başka alanlara sıçrayabilir.” İfadesini kullandı.