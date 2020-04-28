Murat Yetkin: Ne oldu o korona öncesi beka meselelerine?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Covid-19 krizi patlamadan önce Türkiye’nin hop oturup hop kalktığı, her biri hükümet tarafından son bağımsız Türk devleti için beka sorunu, yani ölüm kalım meselesi diye öne çıkarılan krizleri hatırlayan var mı?Herkes bir şekilde zaman kazanmaya, sorunları korona sonrasına ötelemeye çalışıyor. Covid-19 salgını dünyadaki bütün sorunların üzerine, belki ekonomilerdeki çöküşler hariç, kalın bir örtü çekmiş gibi. O örtü kalktığında, her şeyin kaldığı yerden ama daha da birikmiş yüklerle devam ettiği görülecek." görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib şehri yakınlarında, hâlâ Rus uçaklarının mı, yoksa Rusya destekli Suriye uçaklarının mı işi olduğu açıklanmamış bir saldırı sonucu 34 Türk asker şehit olmuştu. Bu yazı 27 Nisan’da yazılıyor, sadece iki ay geçti üzerinden; hatırlayın “İdlib beka meselesi” nutukları atılıyordu. İşte Putin’le onu görüşmeye gidiyordu Erdoğan. Tabii Libya’yı da konuşacaklardı. Hatırlayın, Libya da beka sorunumuz, hatta yeni bir İstiklal Savaşımızdı. Türkiye açıktan Sarrac hükümetini, Rusya örtülü olarak Hafter isyancılarını destekliyordu. Sonra 9 Mart’ta NATO toplantısı vardı, NATO gündeminde İtalya’yı, kasıp kavurmaya başlayan, Fransa ve İspanya’ya sıçrayan Koronavirüs salgını yoktu. Ama İdlib, Libya ve evet, Türkiye ile ABD arasında Rus S-400 füzeleri alımı üzerine çıkan F-35 uçakları sorununu vardı. Ertesi gün Türkiye’deki ilk hasta resmen ilan edildi; İtalya’da bir fuara katılan yakınından virüsü kapıp, sonra vefat eden bir vatandaş olduğu öğrenildi." ifadesini kullandı.

Yetkin, S-400 meselesinin hâlâ en ciddi sorun olduğunu dile getirdi.

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