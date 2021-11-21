Murat Yetkin: Muhalif gazeteci diye bir şey olmaz da, bol miktarda tetikçi, eyyamcı mevcut

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, FOX TV'de Doğan Şentürk’ün yönetiminde Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte güncel gelişmeleri yorumladıkları Orta Sayfa programı için "sadece muhalif gazetecilerin" yer aldığı eleştirisine yanıt verdi. Yetkin, "Muhalif gazeteci, muhalif haberci diye bir şey olmaz. Tanımı gereği olmaz. Haberci, hayatın olağan akışı içinde ve dışındaki gelişmeleri bir doğrulama ve denetleme süzgecinden geçirip işleyerek kamuoyuyla paylaşan kişidir. Her doktor gibi, avukat gibi, mühendis, yargıç, muhasebeci ve siyasetçi gibi hata yapabilir, yanılabilir ama yapması gereken budur." yanıtını verdi.

Yetkin yazısında, "İktidarın kayıtsız şartsız yanında duran, icraatına gerekçe arayışına giren, iktidardakileri eleştirenlere saldırmayı, itibarsızlaştırmayı, böylelikle göze girmeyi maddi, manevi çıkar sağlamayı, en basitinden rahatının bozulmamasını gözeten gazeteciler vardır oysa. Her dönem, her ülkede olmuştur ve Türkiye’de bu dönemde de bol miktarda vardır. Bu dönemdekilerin farkı, çoğunun yüzsüz, köksüz ve sığ olmalarıdır. Önceki dönemlerde iktidarlara yakın duranların da gazeteci kökleri vardı. Hayat tarzlarımız farklı da olsa, farklı açıları yazsak da aynı haberleri kovalamış, aynı basın toplantılarına katılmış, aynı koşullarda sahada çalışmışızdır. Bugünkülerin -istisnalar olsa da- önemli kısmının gazetecilik geçmişi yoktur. Oralara torpillerle geldiklerini cümle alem bildiği halde kırk yıllık gazetecilere habercilik dersi vermeye kalkar, yandaşlıklarını kimse görmüyormuş gibi tarafsızlık satarlar. Sonra tercihlerini cari güçten yana kullananlar, gücün karanlık tarafına geçenler var. Bir de eyyamcılar var. Ev kirası ödeyen, çocuk okutan, ayın sonunu getirmeye çalışan basın emekçisi meslektaşlarımı ayrı tutuyorum. Rahatlarını ve düzenlerini bozmamak gelene ağam, gidene paşam diyenler de aynı torbanın içindedirler." ifadesini kullandı.