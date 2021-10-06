Murat Yetkin: Muhalefetin güç kazanması iki etkene bağlı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, iktidarın güç kaybetmesindeki en büyük etkenin geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, işsizlik ve adaletsizlik olduğunu söylerken "Muhalefetin güç kazanması iki etkene bağlı. Birincisi seçmene güven vermesi, iktidara gelirse her şeyi kökten değiştireceği tedirginliğine yol açmaması. İkincisi de şu aşamada vahim hata yapmaması" düşüncesini dile getirdi.

"Değişim işte bu noktada devreye giriyor. Türkiye’de muhalefet daha önce denenmemiş bir şeyi deniyor: birlik olmayı" diyen Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dün, 5 Ekim’de altı muhalefet partisinin Erdoğan’ın iktidarına son vermek ve mevcut Başkanlık sistemi yerine eskisinden daha iyi bir parlamenter sistem getirmek için yeniden bir araya gelmesi dahi bunu gösteriyor. Bunlar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi. Gazeteci Fikret Bila partilerin ilke olarak uzlaşıp genel başkanlarına sunmaya karar verdiği on madde arasında bağımsız yargı, özgür basın, Kürt sorununun Meclis’te çözülmesi gibi maddelerin de bulunduğunu yazdı. HDP ise daha farklı bir muhalefet çizgisinde; Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden yayınladığı yazıda sadece seçim değil, yeni Anayasaya dair uyarsınında Kürt sorunu değil, 'sol ve sosyalist' katkısına vurgu yapması dahi değişim rüzgârlarının işareti."

TIKLAYIN - 6 muhalefet partinin temsilcileri 'parlamenter sistem' için Meclis'te toplandı