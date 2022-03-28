Murat Yetkin: Muhalefetin bir öncelik sorunu olduğu ortada

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Erdoğan’ın Bahçeli’ye rağmen Kürt seçmeni yeniden kazanacak adımlar atıp atamayacağı, Kılıçdaroğlu’nun da muhafazakâr seçmeni kaybetmeden -ki kendi ismi de seçeneklerden biridir- Kürt seçmenin itiraz etmeyeceği bir adayı iktidar ittifakına önerip önermeyeceğidir. Muhalefetin bir öncelik sorunu olduğu ortada." yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Asıl sorunun seçimi kazanmak olduğunu görmeleri ve seçmene de göstermeleri gerekiyor. Sanki seçim olup bitmiş, Erdoğan’ı sandıkta yenmişler de sonrasını düşünüyorlar söylemleri, en büyük avantajlarını kaybetmelerine yol açabilir. Bu muhalif seçmende, 2019’daki seçim tekrarında CHP’li Ekrem İmamoğlu karşısında yenilen Erdoğan’ın yine yenilebileceği umut ve beklentisidir. Çoğu seçmene göre, seçimi kazanmış gibi sonrasını tasarlamaya çalışmanın Fatih Sultan Mehmet kuşatması altındaki Bizans’ta ulemanın meleklerin cinsiyetini tartışmasından farkı yoktur. Aski halde her ay yeni masa kurmak iman tazelemekten öteye zor geçebilir. Muhalefet bloku önceliğinin iktidarın seçim mühendisliğine karşı önlemler geliştirerek seçimi ilk turda kazanabilecek bir adayı seçmenin önüne çıkarmak olduğunu sonunda anlamaya başladı mı? Bir soru da budur." ifadesini kullandı.