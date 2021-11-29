Murat Yetkin: Muhalefet blokunun yeni bir parlamenter sisteme yumuşak geçişi sağlayacak kadroları şimdiden düşünmesi gerekiyor, Kılıçdaroğlu kilit rol oynuyor

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Muhalefetin tek aday üzerinde birleşmesi halinde iktidarı alt etme ihtimali artık düşük bir ihtimal değil. Muhalefet açısından önemli olan sadece CHP-İYİ Parti Millet İttifakının değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında diğer seçmenlerin de oyunu alabilecek bir aday etrafında birleşebilmek. Dolayısıyla muhalefet bloku seçimde Erdoğan’ı alt edebilirse, yeni düzeni kurmaya mevcut kurallarla başlayacak ama yeni bir parlamenter sisteme yumuşak geçişi sağlayacak kadroları şimdiden düşünmesi gerekiyor" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Diyelim muhalefet bloku seçimi kazandı. Bu durumda diğer muhalefet liderleri Meclis’e girmezlerse de koalisyon hükümetinde yer alırlar mı? Burada sorular var. Örneğin uluslararası planda adı geçen bir iktisatçı olarak Babacan’ın ekonomi konusunda sorumluluk üstlenmesi dış yatırımlar başta olmak üzere ekonomiyi rahatlatabilir. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Savunma başta olmak üzere kilit bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığı yapısının muhalefet bloku içinde yetki ve sorumluluk paylaşımına gitmesi kaçınılmaz. Öyle görünüyor ki böyle bir paylaşım ancak bir “geniş koalisyon” formülüyle karşılanabilecek. Unutmamalı ki, mevcut Anayasa ile görevi devralıp o yetkileri kullanacak yeni hükümetin, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme yumuşak geçişi sağlamak için azami dikkat ve uyum içinde çalışması gerekecek. Bu noktada en ağır yük ve sorumluluk CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun omuzlarında. Kılıçdaroğlu önce 2018’de İyi Parti’nin Meclis’e girmesini sağlamıştı. 2019’da da İyi desteğiyle İstanbul ve Ankara belediye başkanlığını kazanan ittifak siyasetini de o üretmişti." ifadesini kullandı.