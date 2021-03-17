Murat Yetkin: Mısır virajı, Erdoğan’ın “Ne diyorsam o” siyasetinin sonuna gelindiğini gösteriyor

Gazeteci -yazar Murat Yetkin, “Mısır virajı, Mısır’la sınırlı değil. Erdoğan’ın 2011’den bu yana izlediği ‘Ne diyorsam o’ siyasetinin sonuna gelindiğini gösteriyor. “ görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, “Türkiye, özellikle 2016 darbe girişimi sonrasında uyguladığı askeri diplomasiyle Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Karadeniz ve Kafkaslarda avantaj sağladı. Bölgede Türkiye dahil edilmeden oyun kurulamayacağını gösterdi, bu doğru, ama yalnızlaşmanın ağır siyasi ve ekonomik bedeli oldu. Erdoğan gönüllü olmasa da dış politikasını değiştirmek, yeni bir ayara geçmek zorunda. Bunun başlıca nedeni ekonomik. ABD’deki Joe Biden yönetimi ve AB ile sürekli çatışma yöntemiyle ekonominin toparlanıp sağlıklı bir raya oturtulamayacağı açık. Bu Erdoğan’ın istemeye istemeye 'Beni, benim istediğim şekilde kabul edeceksiniz. Ne diyorsam o' üslubunu da bir yana bırakmaya zorluyor.

Şimdi dönüş zamanı. Sırada İsrail’in olması kimseyi şaşırtmamalı.” düşüncesini dile getirdi.