Murat Yetkin: Millet İttifakı adayıyla bu yakın ilginin bir nedeni de yıpratma siyasetine bir an önce başlayabilmek

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile daha çok ilgilendiğini söyleyerek, "Peki neden AK Parti cenahı CHP adayıyla CHP’lilerden çok ilgileniyor?" sorusuna yanıt aradı.

Yetkin, "Birinci yanıt: ya ne yapsınlar, CHP adayıyla ilgilenmeyip neyle ilgilensinler? Merkez Bankasının 2021 yılında yüzde 30 zarar ettiği haberiyle mi ilgilensinler? Yoksa 2021 başında, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 12,2 olarak belirleyen Merkez Bankasının yıl sonunda tahminini neredeyse iki katına, yol sonu enflasyon tahminini 23,8’e yükselttiğiyle mi?" ifadesini kullandı.

İktidarın, "rakip belli olmadan oyun planı kuramadığını" ifade eden Yetkin, "Millet İttifakı adayıyla bu yakın ilginin bir nedeni de yıpratma siyasetine bir an önce başlayabilmek. Hem CHP hem İYİ Parti saflarında bu tuzağa düşme işaretleri var. Hem iki belediye başkanının hem de iki liderin etrafındaki bazı ekiplerin muhtemelen grup çıkarlarından kaynaklanan telaşıysa AK Parti cenahının en önemli güvencelerinden" düşüncesini dile getirdi.

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