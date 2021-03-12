Murat Yetkin: MHP’nin “Fosforlu” kampanyası, AK Parti’nin yeni anayasa kampanyasını yatırmış gibi görünüyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, sosyal medyada başlatılan ‘Fosforlu Meral’ kampanyasına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği sert yanıtla tablonun terse döndüğünü belirterek, "MHP’nin 'Fosforlu' kampanyası, AK Parti’nin yeni Anayasa kampanyasını yatırmış gibi görünüyor" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Sadece İYİ Parti değil olduğu gibi muhalefet bloku, iktidar blokuna karşı ciddi bir ortak savunma sergiledi. 11 Mart’ta bir araya gelen DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek lideri Ahmet Davutoğlu Akşener’e destek verdi. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesine karşı anlaşılmaz duruşu bir yana, Akşener’le dayanışma mesajı yayınladı." hatırlatmasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24 yazarı Fikret Bila'ya yaptığı açıklamalara da değinen Yetkin, "Günün perdesini Kılıçdaroğlu kapadı: 'Anlaşılıyor ki seçime bugünkü sistemle gidilecek” ifadesini kullandı.

Yetkin, "Ama başa dönersek, MHP’nin 'Fosforlu' kampanyası, AK Parti’nin yeni Anayasa kampanyasını yatırmış gibi görünüyor. Tabii Erdoğan Kongre sürecinde şapkadan bir tavşan daha çıkarmazsa." görüşünü savundu.