Murat Yetkin: Medya ve siyasetteki çürüme yapılan haksızlıklar, artan saldırılar kadar bunlara sessiz kalmakla da hızlanıyor

Gazeteci Murat Yetkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının ardından MHP'nin tartışılmasıyla ilgili Karar gazetesi yazarları Taha Akyol, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'u hedef almasını değerlendirdiği yazısında medya ve siyasetteki tabloyu 'çürüme' olarak yorumladı.

Yetkinport'taki yazısında çürümenin bulaşıcı olduğunu belirten Murat Yetkin, "Sıradan siyasi eleştirileri ağır hakaret davalarıyla susturmaya çalışmaktan cezasız kalan “dokunan yanar” atmosferine dek muhalefeti yasal ya da yasadışı şiddetle sindirme gayretleri sadece siyasette çürüme işaretleri olmakla kalmıyor" dedi.

“Ne pahasına olursa olsun”, “hiçbir şart altında” gibi ifadelerin siyasetteki gerilimin nerelere dek tırmanacağını gösterdiğini belirten Murat Yetkin şöyle yazdı:

"Dış politikadaki riskler bu atmosferi körüklüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelişkiler üzerine kurulu dış politikanın amacına ulaştığı, normalleşmeye başlama zamanının geldiği yolunda imalarda bulunuyorlar. Ama o alanda iç engeller var. Ya Bahçeli o alanda da frenleyici etkisini gösteriyor, ya da AK Partinin psikolojik propaganda ekipleri MHP’den kaynaklanmayan blokajları da öyle göstermeye çalışıyorlar.

Süreçler şeffaf olmadığı için tam göremiyoruz. Haber merkezleri işlerini daha iyi yapsalar, belki daha çok görebileceğiz. Ama olmuyor, görüyorsunuz. Siyaset ve medyadaki çürüme kol kola gidiyor, mutlu beraberliklerinin ilelebet süreceği umuduyla."

Yetkin, bazı yayın organlarının "Selçuk Özdağ’ ve Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırı karşısında üç maymunu oynadığını" belirterek "Siyaset ve medyada çürüme, yapılan haksızlıklar, artan saldırılar kadar bunlara sessiz kalmakla da hızlanıyor" değerlendirmesini yaptı.