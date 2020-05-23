Murat Yetkin: Libya'daki dengeler Türkiye'nin asker gönderme kararıyla değişti

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Libya'daki dengelerin Türkiye'nin asker gönderme kararıyla değiştiğini yazdı. Türkiye’den sevk edilen topçu birliklerinin özellikle Trablus’un korunmasında önemli rol üstlendiğini belirten Yetkin, "YetkinReport’a konuşan güvenlik kaynaklarına göre Libya’ya giden askeri eğitmen, özel harekât ve istihbarat birimleri ise hem Libya ordusu hem de Suriye’den giden milislerin eğitilmesinde görev alıyor" ifadelerini kullandı

Murat Yetkin'in YetkinReport'da yayınlanan yazısında Türkiye'nin Libya'da çok riskli bir hamle yaptığını belirterek, "Ama bu hamleyi yapmamış olsaydı, şimdi Trablus muhtemelen Hafter’in kontrolünde, dolayısıyla Orta Doğu ve Akdeniz dengelerinde Türkiye’nin rakiplerinin etkisi altında olacaktı. Gelecek yine de belirsiz ama Akar’ın dediği üzere, denge “önemli oranda” değişmiş görünüyor" ifadelerini kullandı. Yetkin'in yazısının bir kısmı şu şekilde:

"Libya’da dengeler asıl olarak Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı oldu. Yine aynı 20 Mayıs günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki dengelerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğinin başlamasından sonra “önemli oranda değiştiğini” duyurdu. Akar’ın bu açıklamasında da iki gün önce Başbakan Feyiz el-Sarrac’a bağlı güçlerin, başkent Trablus’un 140 kilometre güneybatısında, Tunus sınırı yakınlarındaki El Vatiye hava üssünü ele geçirmiş olmasının da payı vardı.

Vatiye hava üssü, daha 2015’te Ulusal Birlik Anlaşması imzalanıp, 2016’da Hafter anlaşmayı tanımadığını açıklamadan önce, 2014’ten itibaren Hafter güçlerinin kontrolündeydi. Hafter güçlerinin Libya’nın batısındaki en önemli köprü başıydı; Trablus’u kuşatma altında tutan birliklerin hava yoluyla malzeme ikmali ve hava desteği Vatiye’den sağlanıyordu. Nitekim üssün hükümet güçlerince geri alınması ardından Hafter Nisan 2019’dan beri devam eden Trablus kuşatmasını kaldırdı ve geri çekildi. Vatiye’nin ele geçirilmesindeki en büyük pay, bir gün önce, 17 Mayıs’ta Türkiye’den gönderilen insansız hava araçlarının üssü koruyan 2 adet Rus yapımı Pantsir-1 hava savunma sisteminden birini vurması olmuştu. Hafter güçleri diğer bataryayı bırakıp üsten çekilmişti. Yeni gelen Rus jetlerinin Libya’ya ulaşması ardından Hafter’in Türkiye’yi tehdit etmesine karşılık Dışişleri Bakanlığı 21 Mayısta, Türkiye’nin çıkarlarına saldırması durumunda Hafter’in “meşru hedef” haline geleceği uyarısında bulunmuştu.

Libya’daki Türk askeri varlığı

Türk güvenlik kaynaklarına göre bu üs ayrıca 18 Şubat’ta Trablus limanına yapılan saldırıda iki Türk güvenlik görevlisinin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıda da kullanılmıştı. Hafter saflarındaki Sudanlı Cancavit milisleri limana saldırırken hava desteği Vatiye’den sağlanmıştı, aynı kaynaklara göre.

Türkiye’nin Libya hükümetine sağladığı askeri destekte en çok bilinen unsurlar silahlı (SİHA) ve silahsız insansız hava araçları (İHA). Bilindiği kadarıyla TUSAŞ yapımı “ANKA-S” ve Baykar yapımı “TB-2” insansız uçakları kullanılıyor. Pantsir-1 hava savunma bataryasını vuran SİHA’nın, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın ekibince geliştirilen TB-2 olduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra ASELSAN tarafından geliştirilen “İHTAR” İHA-Savar radarlarının, Hafter güçlerinin kullandığı Çin yapımı Wing Loong-2 SİHA’larının saptanıp düşürüldüğü medyaya yansımış bulunuyor."





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