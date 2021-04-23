Murat Yetkin: Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden, içinden Türkiye Cumhuriyeti’ni çıkaran Meclis’in kuruluşuyla 15 Temmuz’u aynı kefeye koymak doğru mu?

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını üzüntüyle okuduğunu belirtti. Yetkin, "Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden, içinden Türkiye Cumhuriyeti’ni çıkaran Meclis’in kuruluşuyla 15 Temmuz’u aynı kefeye koymak doğru mu?" diye sordu.

" 23 Nisan’ı Atatürk demeden kutlamak nasıl bir Cumhurbaşkanı duruşudur?"

Yetkin yazısında, " Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan mesajını okudunuz mu? Ben okudum. Üzüntüyle okudum Atatürk’ün makamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve oturduğu makamda oturup da 'En büyük bayram' dediğimiz 23 Nisan’ı Atatürk demeden kutlamak nasıl bir Cumhurbaşkanı duruşudur? Bence Türkiye Cumhurbaşkanından beklenecek, Türkiye Cumhurbaşkanına uygun bir duruş değildir. Hayır, şekilcilik filen yapmıyorum; laik ve demokratik Cumhuriyetin temeline dair bir duruştan söz ediyorum" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın mesajını okuduktan hemen sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan mesajını okudum. Çünkü o makamı kuran da Atatürk idi. Şentop’un 23 Nisan mesajında sadece Gazi Mustafa Kemal denip bırakılmamış, Atatürk anılmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 23 Nisan mesajlarında da Atatürk ismen anılmış. Sadece Cumhurbaşkanının mesajında yok Atatürk’ün soyadı. “Her şeye rağmen” deme nedenlerim bitmedi, devam ediyoruz. Erdoğan mesajında 23 Nisan ile 15 Temmuz askeri darbe girişimini şu sözlerle kıyaslamış:

“Meclisimiz, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlatmış, Millî Mücadelede şerefle kazandığı “gazilik” payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez almıştır.” Sonra 15 Temmuz’u anlatmaya başlıyor. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin arkasında siyasi İslamcılığı bayrak edinmiş bir başka grubun, yasadışı Fethullah Gülen örgütlenmesinin bulunduğu biliniyor; Cumhurbaşkanı, Atatürk’ün adını anmadığı mesajında FETÖ adını o vesileyle geçirmiş.

15 Temmuz’u, Erdoğan şimdi sadece kendi kitlesine mal etse de muhalefet partileri dahil, halkın çoğunluğu olarak hep beraber göğüsledik; kimin ne yapıp ne yapmadığı, kimin enseyi karartıp kimin karartmadığı ortada. Bir dönüm noktası olduğu doğru.

Ama insaf etmek lazım. Kurtuluş Savaşına öncülük eden, içinden Türkiye Cumhuriyeti’ni çıkaran Meclis’in kuruluşuyla 15 Temmuz’u aynı kefeye koymak doğru mu? Bu, şahsını nasıl sadece siyasetin değil, tarihin de merkezine alan bir siyaset anlayışını gösteriyor? İşte bu anlayışa rağmen 23 Nisan’ı kutlamaya devam ediyoruz."

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