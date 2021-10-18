Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Kılıçdaroğlu’nun bürokrasi çıkışı, Erdoğan’ın nasırına basıp yanlış yaptırmayı da amaçlıyor. Erdoğan’ın ilk yanıtı sert olsa da şimdilik dudağını ısırdığını gösteriyor." görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Ama Kılıçdaroğlu’nun, adeta 18 Ekim tarihini milat sayarak -tabii iktidara gelmesi halinde- saati işleteceğini söylemesi daha önce pek örneği görülmemiş hamlelerinden biridir. Sonuçlarını uygulamada ve anketlerde göreceğiz. İmamoğlu’nun en azından tartışmanın yeniden canlandığını, aday olma ihtimalinin gündemden düşmesine izin vermek istemediğini söyleyebiliriz. 'İstanbul’da yapabildiğimizi Türkiye’de de yapabiliriz' sözü her iki duruma da uyuyor. Kılıçdaroğlu’nun çıkışlarının arka planına bakarken İmamoğlu ve Akşener etkilerini yok saymak olmazdı. Karmaşık bir tablo, evet, ama bugünlerde ne değil ki zaten?" ifadesini kullandı.

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