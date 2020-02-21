Murat Yetkin: Kavala’nın durumu Erdoğan açısından neredeyse bir saplantı boyutunu almaya başlamış görünüyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Osman Kavala hakkında verilen beraat ve tutuklanma talebi kararı arasında geçen sürede neler olduğunu sorguladığı yazısında, "Kavala’nın durumu Erdoğan açısından neredeyse bir saplantı boyutunu almaya başlamış görünüyor. Belki Erdoğan’ın gözünde Kavala, karşı olduğu her şeyi temsil eden bir simgedir, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin, "Kavala davasında aslında neler oldu?" başlıklı yazısında, Osman Kavala'nın, Fethullahçı askeri darbe girişimi örgütlenmesine katıldığına Erdoğan'ın da inanmadığını düşündüğünü söyledi.

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