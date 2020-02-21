T24 LogoT24 Logo
Medya

Murat Yetkin: Kavala’nın durumu Erdoğan açısından neredeyse bir saplantı boyutunu almaya başlamış görünüyor

21 Şubat 2020 08:44

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Osman Kavala hakkında verilen beraat ve tutuklanma talebi kararı arasında geçen sürede neler olduğunu sorguladığı yazısında, "Kavala’nın durumu Erdoğan açısından neredeyse bir saplantı boyutunu almaya başlamış görünüyor. Belki Erdoğan’ın gözünde Kavala, karşı olduğu her şeyi temsil eden bir simgedir, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin, "Kavala davasında aslında neler oldu?" başlıklı yazısında, Osman Kavala'nın, Fethullahçı askeri darbe girişimi örgütlenmesine katıldığına Erdoğan'ın da inanmadığını düşündüğünü söyledi. 

Yazının devamı için tıklayın...

ETİKETLER

Osman KavalaMurat YetkinErdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24