Murat Yetkin: İstanbul Sözleşmesi tartışmaları, Koronavirüs önlemleri ve ekonomideki tablo AK Parti zemininde fay hatlarına yol açıyor

Murat Yetkin, İstanbul Sözleşmesi tartışmaları, yeni tip Koronavirüs önlemleri ve ekonomideki olumsuz gidişatın AKP zemininde fay hatlarına yol açtığını söyledi.

İstanbul Sözleşmesi tartışmasının "Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın Türkiye’yi konuştuğu tarihi bir atmosferde gündeme oturtulmasını manidar bulduğunu" ifade eden eski Aile Bakanı Fatma Betül Kayan Kaya'yı "Bir partidaşı Kaya’ya İstanbul Sözleşmesini gündeme getirenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söylese iyi olur" diyerek uyaran Yetkin, AKP'nin zemininde beliren üç fay hattı olduğunu ifade etti.

Bunları, "Okulların açılışı yaklaştıkça büyüyen Koronavirüs endişesi; İstanbul Sözleşmesi tartışmasıyla başlayan sessiz kadın isyanı; ekonomik ve mali tabloda beklenen iyileşmenin sağlanamaması" olarak sıralayan Yetkin, bu durumun AKP'ye olumsuz yansıyacağı görüşünü belirtti.

Yetkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik tablo, Erdoğan ve AK Parti yönetimin kayırmak istediği kesimlerle oy tabanının ciddi kesimini oluşturan küçük ve orta ölçekli iş sahipleri ve işsizlik endişesi içindeki çalışan kesimler arasında yeni fay hatları ortaya çıkarıyor.

Temmuz sonu anketi henüz açıklanmadı, ama Ayasofya etkisi görülebilir. Asıl Ağustos ve Eylül sonu anketlerine bakmakta yarar olabilir Ayasofya etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu anlamak için."

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