Murat Yetkin: İstanbul salgın üssüne dönerken Erdoğan neyi bekliyor?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni tip Koronavirüs ile (Covid-19) mücadelede sokağa çıkma kısıtlamasına kapıyı açık tuttuğunu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direndiğini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Cüneyd Zapsu 31 Mart tarihinde dört sayfalık bir açık mektup yazdı. AK Partinin kuruluşunda en çok emeği olan, daha önce Erdoğan’ı TÜSİAD’a da, uluslararası sermaye çevrelerine takdim eden kişi olarak biliniyor. Bir süredir aktif siyasetten çekilen Zapsu’nun sağlık konusundaki titizliğini ve daha ilk günlerde kendi işyerinde büro çalışmasını durdurup kimseyi işten çıkarmadığını kendi beyanından biliyorum. Zapsu, artık iktidar adına konuşmuyor ama, Erdoğan’ın “ne olursa olsun çarkları döndürmek” beyanı arkasındaki bakışı yansıtıyor ve dolayısıyla Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlaması konusundaki direnişin arkasındaki. Mektubun en can alıcı cümlelerinden birisi, bence yanıtını da içinde taşıyan şu soru: 'Peki, tam bir sokağa çıkma yasağı yapılsa, yani tüm üretim ve işyerleri kapanıp bütün hayat dursa ne olacaktır?” ifadesini kullandı.

Yetkin, "Erdoğan yıllarca İstanbul’a belediye başkanlığı yaptı. Siyasete İstanbul’da gözünü açtı, İstanbul’da yükselmeye başladı. Sadece İstanbul’u, ülke nüfusunun beşte birini oluşturan İstanbulluları değil, bütün Türkiye’yi biraz olsun rahatlatacak, biraz nefes aldıracak bu kararı almalı." düşüncesini dile getirdi.

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