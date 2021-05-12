Murat Yetkin: İsrail’in Filistinlileri evlerinden çıkarmasıyla başlayan son gerilim, Biden’in ilericilik yaldızlarının erken dökülmesine neden oldu

Gazeteci, yazarı Murat Yetkin,"İsrail’in Yahudi yerleşimcilere yer açmak için Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmasıyla başlayan son gerilim Biden’in ilericilik yaldızlarının erken dökülmesine neden oldu, altından bildik, tek taraflı Amerikan siyaseti çıktı" dedi.

Yetkin, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahalesiyle başlayan olaylarla ilgili olarak,"Amerikan medyasında şimdiden Biden yönetimini içinde şimdiden ve İsrail’in saldırıları üzerine “ilericilik çatlağı” çıktığı haberleri yer almaya başladı. Demokratların başkanlık yarışından Trump’a karşı güç bölmemek için çekilen Bernie Sanders’in ilericilik çatlağının başını çektiği görülüyor. Sanders, Biden yönetimini Netanyahu’nun yayılmacı yerleşim siyasetini desteklemekten vaz geçmeye çağırıyor. Demokratların Müslüman Temsilciler Meclisi üyelerinden İlhan Omar, sivil Filistinlilerin öldürülmesini kınamaktan dahi geri duran Dışişleri Sözcüsü Ned Price’ı sert eleştiriyor" dedi.

Yetkin, "Biden yönetiminin ilericilik iddiası başka zeminlerde de karaya oturuyor. Örneğin 7 Mayıs’ta BM Güvenlik Konseyinde yaşanan tartışmada Biden’ın toplayacağını ilan ettiği 'Demokrasi Zirvesi' Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yeni bir hegemonya girişimi salvosuyla karşılandı. Bunu söyleyen Rusya’nın demokrasi karnesinin sıfırlarla dolu olması ayrı konu ama Biden yönetiminin çelişkileri de çok erken ortaya çıkmaya başladı. İsrail’in Yahudi yerleşimcilere yer açmak için Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmasıyla başlayan son gerilim Biden’in ilericilik yaldızlarının erken dökülmesine neden oldu, altından bildik, tek taraflı Amerikan siyaseti çıktı" ifadesini kullandı.

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