Trump: Biden'in zayıflığı ve İsrail'e desteğindeki eksiklik, müttefiklerimize yönelik yeni saldırılara yol açıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Biden'in zayıflığı ve İsrail'e desteğindeki eksiklik, müttefiklerimize yönelik yeni saldırılara yol açıyor" dedi

Trump, "Ben görevdeyken 'barış idaresi' olarak biliniyorduk, zira İsrail'in düşmanları, ABD'nin İsrail'in yanında güçlü bir şekilde durduğunu ve İsrail'e saldırılırsa hızlı bir şekilde misilleme olacağını biliyorlardı. Biden yönetiminde dünya daha şiddetli ve istikrarsız hale geliyor çünkü Biden'in zayıflığı ve İsrail'e desteğindeki eksiklik, müttefiklerimize yönelik yeni saldırılara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

"Amerika, her zaman İsrail'in yanında durmalı, Filistinlilerin şiddete, teröre ve roket saldırılarına son vermesi gerektiğini açıkça belirtmeli" diyen Trump, şöyle devam etti:

"ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman güçlü bir şekilde destekleyeceğini açıkça belirtmelidir. İnanılmaz bir biçimde Demokratlar, terör saldırısı altındayken İsrail'e vahşice saldıran çılgın Amerikan karşıtı temsilci Ilhan Omar ve diğerlerinin yanında durmaya devam ediyorlar."