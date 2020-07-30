Murat Yetkin: İspanya Dışişleri Bakanı söylemese, Türkiye’nin petrol ve gaz arama faaliyetini bir ay ertelediğini öğrenemeyecektik

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, hükûmetin Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi, internet yasakları gibi konuları gündemde tutmasına karşın dış politikada çok şey olduğunu belirterek, "Dış politikada şu andaki en büyük hayal kırıklığı ne Libya’da ne Suriye’de ama turizm alanında yaşanıyor." diye yazdı.

Murat Yetkin, "Bırakalım Almanya’dan turist akınını, Avrupa’da yaşayan vatandaşlar bile sağlık sigortası hakkını kaybetmemek için memlekete tatile gelmiyor. O da söylenmeyenler arasında. Tabii AB ile Ege ve Kıbrıs gibi sorunları saymıyoruz bile burada.



Daha önce bu talepleri “tuzak” olarak nitelemiş olan Erdoğan’ın Ayasofya kararını iki bakanın Türkiye’ye dönüşü ardından açıklaması tesadüf müdür? Yakında ortaya çıkar. Ancak koronavirüs Covid-19 tablosu ne olursa olsun, Erdoğan’ın yeni bir karantina kararına dönmek istemediği kesin; ekonominin yeni bir duraksamayı kaldıracak durumda olmadığı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Yetkin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Meis adasının ötesindeki uluslararası sularda yeni bir petrol ve gaz arama sahası ilan edince Yunanistan'ın ortalığı ayağa kaldırdığına vurgu yaparak, "Ama İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Ankara’ya gelip Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında söylemese, Türkiye’nin arama faaliyetini “müzakereler için” bir ay ertelediğini öğrenemeyecektik. Sonradan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı da Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in de devrede olduğunu öğrendik. Söylenmeyenler listesinde o da varmış meğer." diye yazdı.

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