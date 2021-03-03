Murat Yetkin:  "İnsan Hakları Eylem Planı" adı altında ilan edilen metin, "Yargıda İdari Reform Planı" olarak duyurulsa bir anlam taşıyacaktı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığını "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "İnsan Hakları Eylem Planı' adı altında ilan edilen metin, 'Yargıda İdari Reform Planı' adı altında duyurulsa bir anlam taşıyacaktı" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Zaten Adalet Bakanı Gül, planın 'Benim için en önemlisi hukuk güvenliği' diyerek paketin gerçek hedefini açıkladı; hukuk güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağı ayrı tartışma konusu. Ama Erdoğan bu düzenlemeleri 'Yargıda İdari Reform Paketi' olarak ilan etseydi, o kadar dikkat çekmeyecekti. Daha az önemli olduğundan değil, özellikle Batılı müttefiklerin gözünde Türkiye’den şu anda beklenen en önemli konunun insan hakları ve demokrasinin kalitesinin düzeltilmesi olduğun için. O nedenle zaten BM’nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan ilkeler ilk defa Erdoğan tarafından söyleniyormuş gibi '11 ilke' şekline sokuldu ve bu sözde İnsan Hakları Eylem Planı ortaya çıktı. 'Sözde' deyişim aslında başka amaçla hazırlanmış ve temel olarak dış politika ihtiyaçlarıyla bu şekle sokulmuş olması yüzünde" ifadesini kullandı.