Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "İmamoğlu, belki de Karadenizli inadıyla etrafına aldığı kadronun kendisini ne tür bir patinaja sürüklediğini görmek istemiyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "İmamoğlu’nun Bayram seferiyle Doğu Karadeniz sahilini salladığı bir gerçek. Ancak daha sonra ortaya çıkan medya tartışmasıyla kendi beğeni desteğinin de CHP’nin de -ve doğrusu altılı masanın da- sarsıldığı gerçeği ortada. İmamoğlu, belki de Karadenizli inadıyla etrafına aldığı kadronun kendisini ne tür bir patinaja sürüklediğini görmek istemiyor.Benzeri bir durumu zamlı elektrik faturası ödemeyi reddederek karanlık protestosuna giderek gündeme yerleşen Kılıçdaroğlu’nun daha sonraki ev ziyaretleri için de vermek mümkün." yorumunu yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti yükselişe geçmişken önce 'Ömer adaleti' PR fiyaskosu, ardından Lütfü Türkkan olayından sonra hızlı düşüşünü hâlâ toparlamaya çalışıyor. Hükümetin ekonomi politikası misali, yanlışta ısrarı tutarlılık sanmakta iktidar ve muhalefet yarışıyor adeta."