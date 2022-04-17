Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "İlk küresel enerji krizi başladı, daha zor günler kapıda" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Uluslararası Enerji Ajansı (UAE) İcra Direktörü Fatih Birol’a göre tarihin ilk 'küresel enerji krizi' 24 Şubat 2022’de, yani Rus orduları Ukrayna topraklarına girdiğinde başladı. Birol’a göre daha önce şu anda içinde bulunduğumuz enerji krizi daha önce yaşanan petrol krizlerinden, örneğin 1973 petrol krizinden etkileri ve muhtemel sonuçlarına göre 'çok farklı' ve daha ciddi. Mazot litre fiyatı birkaç gün sonra 22 liraya çıkarıldı. Dönmez, Ukrayna krizi kontrol altına alınınca fiyatların düşeceğini yine de 2021’de 45 milyar dolar ödenen petrol ve gaz ithalatına 2022’de 55 milyar dolar ödeneceğini söylemiş. Fiyatlar düşmez ise bu tahminin 75 milyar dolara çıkaracağı endişesi var." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti.

"Özellikle Ukrayna’nın Karadeniz’de Rus donanmasının sancak gemisi Moskva’yı batırmasından sonra Türkiye’nin aktif olarak çalıştığı krizi soğutma çabalarının yara aldığı açık. Durum Türkiye’nin kontrolünde değil, kimsenin kontrolünde değil aslında. Erdoğan ve kabinesinin kendi kontrolünde olmayan bir kriz üzerine hesap yapmasındansa kontrolünde olan “faiz-enflasyon” krizinde hatadan dönmesi daha gerçekçi. Çünkü Birol’un “küresel enerji krizi” saptamasından çıkan sonuç, daha zor günlerin kapıda olduğu."