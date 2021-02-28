Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Hitler son nutkunda ‘zafer bizim’ diyordu; fena yanılıyordu. Diktatörler kendilerince hep haklıydı" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Yetmiş altı yıl önce geçen hafta, 24 Şubat 1945’te Alman diktatörü Adolf Hitler, Alman Nasyonal Sosyalist Parti, yani Nazi Partisinin 25’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı. Konuşmasında Nazi Partisi iktidara gelene kadar Almanların nasıl geçmişlerinden ve kimliklerinden kopartıldığını, kendilerinin Alman halkını yeniden yücelttiğinden söz ettikten sonra nutkunu şöyle bitirmişti: 'Yirmi beş yıl önce size hareketimizin zaferini öngörmüştüm. Bugünse, halkımıza her zamanki tam güvenimle, Alman ırkının nihai zaferini öngörüyorum.' Seçimle iş başına geldikten sonra türlü komplolarla parlamentodan geçirdiği yetki kanunlarıyla bütün yürütme gücünü elinde toplayıp kendisini İmparator ilan eden Hitler, aynı zamanda Nazi Partisi lideri olarak bu son nutkunu Berlin yakınlarındaki yeraltı sığınağından yayınlamıştı." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Hitler Alman ırkına nihai zafer vaat ederken ABD orduları batıdan, Sovyet orduları doğudan hızla başkent Berlin’e ilerliyordu. Hitler’in Nazi Partisine hitaben son nutkunu yayınlamasından tam iki ay sonra, 23 Nisan’da önce Sovyet, sonra Amerikan orduları Berlin’e girdi. Hitler 30 Nisan’da o sığınakta intihar etti. Şah Cihan 1628’de Hindistan’daki Türk kökenli Babür İmparatorluğunun başına geçti. 1632’de ölen baş kadını Mümtaz Mahal’in hatırasına, başkent Agra’da bir türbe yaptırmaya başladı. Türbe projesi giderek cami ve medreseyi de içeren 42 dönüme yayılmış bir saraya dönüştü. Cihan’ın rüya projesiydi.

Taç Mahal, tamamen beyaz mermerden inşa edildi. Allah’ın Kuran’daki 99 isminin kazındığı muhteşem yapının taş süslemeleri için Tibet’ten turkuaz, Afganistan’dan lapis lazuri, Sri Lanka’dan safir, Arabistan’dan akik ithal edildi. 2020 fiyatlarıyla 956 milyon dolara mal oldu. İnşaatı tamamlamak için yeni vergiler salındı. Bu sırada İngiltere, Doğu Hint Şirketi üzerinden Hindistan’a girmiş ve Babür İmparatorluğuna tehdit eder hale gelmişti. Şah Cihan, Taç Mahal’in yapıldığı Yamuna nehrinin karşı kıyısına siyah mermerden aynısını (simetri hastalığı vardı) yaptırmaya kalktığında, tehlikeyi fark eden oğlu Evrengzeb tarafından devrildi. Hapsedildiği Agra Kalesinde 22 Ocak 1666’da öldü.

Cihan da kendince haklıydı; görenin hayran kalacağı, adıyla anılacak bir güç gösterisine ihtiyacı vardı. Bugün bir Pazar yazısına konu oldu."