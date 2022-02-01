Murat Yetkin: Hesap hataları, plansızlıklar sadece elektrik faturalarında değil; itiraflar enflasyondan döviz kuruna, siyasi mücadeleye dek geniş alana yansımaya başladı

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, bazı açıklamaları ile siyasette yaşanan gelişmelerden gösterdiği örnekler üzerinden eleştirdi; “Hesap hataları, plansızlıklar sadece elektrik faturalarında değil. İtiraflar enflasyondan döviz kuruna, siyasi mücadeleye dek geniş alana yansımaya başladı” diye yazdı.

Yetkin, “Erdoğan’dan itiraflar. Dökülüyor dökülmekte olan” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “31 Ocak kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmadaki, “Enflasyondaki belli bir döneme mahsus arızi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız” ifadesi ile 4 Ocak’ta AKP il başkanlarına seslendiği konuşmasındaki “Kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. Kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyatlar önümüzdeki çakıllar” ifadelerine dikkati çekti. Yetkin, “İtiraflar, Erdoğan’ın ‘çakıl’ sandığının iri kaya parçaları olduğunu da içeriyor” dedi.

Öte yandan Yetkin yazısının devamında da, Erdoğan'ın Adalet Bakanlığı’na getirilen Bekir Bozdağ’dan bahsederken 15 Temmuz 2016 darbe girişimi dolayısıyla Fethullah Gülen örgütüyle ilişkili ifadeler kullanmasına; Kanal İstanbul için Ürdünlü bir emlakçının şükür duası ettiği videoya; yine Erdoğan'ın şarkıcı Sezen Aksu'ya yönelik olduğu değerlendirilen sözlerine; gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanmasına değindi.

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