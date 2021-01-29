Murat Yetkin: Sermayenin Erdoğan’la dansında figürler zarif ama müzik sert, şimdi de Albayrak muhalefeti mi?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 28 Ocak’taki basın toplantısını yorumladı. Yetkin, "Hem iç hem dış sermayenin destek verdiği fiyat istikrarı politikasına muhalefet bu kez içeriden geldi. Sermayenin Erdoğan’la dansında figürler zarif ama müzik sert" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Basın toplantısı ise iki bakımdan ilginç bulunuyor. Birincisi, saygın ekonomi gazetecilerine göre uzun zaman ardından ilk defa Merkez Bankasının tatmin edici bir bilgilendirme toplantısı yapmış olması. İkincisi, basın toplantısında Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun -o kıdemdeki bir gazeteci için yadırgatıcı olacak şekilde- kâğıttan okuduğu uzun sorusu. Daha doğrusu Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrılması ardından uygulanan politikaları “geleceğe umutla bakmamıza” yeterli bulmayan yorum-sorusu. Ağbal “ifade ettiğinizin tam tersine” diye bir yanıt vermiş, bundan birkaç ay önce düşünülemezdi. Diğer gazetecilerin tamamı soru sorma fırsatı bulamadan bitmiş toplantı." ifadesini kullandı.

Yetkin, "İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu eleştirilerin benzeri CHP ya da İYİ Partiden geldiği zaman muhalif bozgunculuğu filan sayılıyor. Ama bu defa muhalefet muhalif cepheden gelmiyorsu. Sermayenin, hem iç hem dış sermayenin destek verdiği fiyat istikrarı politikasına muhalefet içeriden geliyordu. Dolayısıyla herkes, şu anda dansın figürleri zarif görünse de fonda yükselen müziğin sert olduğunun farkında." düşüncesini dile getirdi.