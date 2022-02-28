Murat Yetkin: Hem iç hem dış politikada ciddi bir dönüm noktasındayız

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, bugünün dış ve iç politikada dönüm noktası olduğunu dile getirirken, "Dış politikada gözler Montrö nedeniyle İstanbul, iç politikada muhalefet koalisyonu nedeniyle Ankara’da.

Her iki dönüm noktası da Türkiye’nin ciddi bir ekonomik krizden çıkma çabası sırasında vuku buluyor. İki dönüm noktasının da Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma çabaları üzerine etkileri var" dedi.

Yetkin, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin 4. gününde Montrö'yü uygulayacağını açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminde dahi uygulamadığı Montrö yaptırımını uygulaması, Ukrayna krizi vesilesiyle Amerika ve Avrupa gözünde coğrafi ve siyasi önemi hatırlanan Türkiye’yi Batıya yakın gösterecektir. Erdoğan bu kararla, Rusya ile tamamen ters düşmeden Batı İttifakı NATO bünyesinde dönüm noktası sayılabilecek bir hamle yaptı. Ancak bunun asıl çekinceleri Türkiye değil Erdoğan olan Batılı yatırımcıları Türkiye’ye hangi hızda çekeceğini söylemek için erken" yorumunu yaptı.

İç politikadaki gelişmelerle ilgili olarak da muhalefet patilerinin ilk defa bir koalisyon kurduğunu söyleyen Yetkin, "Bu koalisyonun önünde üç hedefi var: 1- Seçilebilir ve krizden çıkışı kırıp dökmeden yönetebilecek Cumhurbaşkanı Adayı, 2- Ülkeyi ekonomik kriz ve yönetişim krizinden çıkartabilecek bir program, 3- Bu değişimi hayata geçirecek kadrolar. Bugünkü dönüm noktası, ikinci maddenin siyasi program kısmı sayılabilir. Muhalefet koalisyonu, ekonomik krizden çeken halkın güvenini kazanması için ekonomiyi de nasıl düzelteceğini anlatan bir programı da ilan etmesi gerekiyor. Aday, belli ki en sona bırakılacak. Altı muhalefet liderinin iktidarı almaları halinde, mevcut Anayasa’ya göre çalışacak kadroları şimdiden belirleme hazırlığında oldukları da siyasi kulise yansımış durumda" ifadelerini kullandı.

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