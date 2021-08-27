Murat Yetkin: Hal ve gidişte bizleri rahatsız eden bazı şeyler Erdoğan-Bahçeli ortaklığını belli ki rahatsız etmiyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi Programı'ndaki fotoğraflarına işaret ederek, "Hem birbirlerinden hem de memleketin hal ve gidişinden memnun oldukları, ortak siyasi geleceklerine güvenle baktıkları her hallerinde belli oluyor" dedi.

Yetkin, "Erdoğan’ın yüzünde adeta bir tür 'Çok ısrar ettin, istediğini aldın ama başka yolu da yoktu galiba' ifadesi var. Bahçeli’nin yüzünde de bir siyaset abisi edasıyla -Ekrem İmamoğlu duymasın ama- bir 'Göreceksin, her şey çok güzel olacak' ifadesi. İster niyet okuma deyin isterseniz siyasi falcılık, ama bu birbirinden ziyadesiyle memnun fotoğrafın devamında Meclis’e ortak bir Anayasa metni, ortak bir seçin yasası metni gelmesi beni şaşırtmayacak" ifadesini kullandı.

"Hal ve gidişte bizleri rahatsız eden bazı şeyler Erdoğan-Bahçeli ortaklığını belli ki rahatsız etmiyor" diyen Yetkin, şunları kaydetti:

"HDP kapatılsa bile seçime katılıp Meclis’e girmek için alternatif senaryolarının hazır olduğunu açıkladı. Ancak yüzde 10 barajı artık HDP’den ve İYİ Parti’den çok MHP’yi riske attığı için seçim barajı yüzde 10’dan düşürülecek gibi; yüzde 7 ve yüzde 5 seçenekleri var. Anlaşılamayan nokta daraltılmış bölge sisteminin nasıl uygulanacağı idi. AK Parti seçim bölgesi sınırlarının CHP, İYİ Parti ve HDP için en dezavantajlı şekilde çizilmesini isterken MHP bunun kendi oylarını da AK Parti’ye yönlendirebileceğini görüyordu. Fotoğraf, acaba bu konuda da bir uzlaşmaya varıldığını mı gösteriyor?"

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