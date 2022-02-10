Murat Yetkin: Erdoğan zor kararın eşiğinde

Gazeteci Murat Yetkin, enerji faturalarına gelen zamlara karşı vatandaşın ayağa kalkarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da boykot başlatmasını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Erdoğan zor kararın eşiğinde” dedi.

CHP liderinin, zamlar geri alınana kadar elektrik faturası ödememe çıkışıyla ilgili, "Böyle bir boykot ilk defa görülüyor. Gandi benzeri bir sivil itaatsizlik duruşu” diyen Yetkin, “Fiyat artışlarını protestolar artarken ve muhalefet lideri boykot başlatmışken Erdoğan zamları geri alabilir mi?” diye sordu.

Yetkin, “Belki en alt tüketim düzeyindeki evlerin elektriği -yine zamlı olarak ama ek yüzde 25 ödemeden- almasını sağlar ama ne işyerlerini ne fabrikaları rahatlatır. Elektrikte tüketim kademelerini değiştirmesi de ne sanayi ne ticaretin işine yarayacak ama Cumhurbaşkanı yanlış hesaplarla karar aldığını, kararlarından geri dönmek durumunda kaldığını kabul etmiş olacak” görüşünü ifade etti.

“Erdoğan bu koşullarda, hem de Kılıçdaroğlu ön alan bir zamanlamayla zamları geri almasını istemişken zamları geri alamaz. Ayrıca Hazine’nin gelir kaybının da yandaş şirketlerin kâr kaybının da göze alınması zor” öngörüsünü dile getiren Yetkin, “Muhtemelen bazı vergi muafiyetleri ve dediğimiz gibi elektrik kullanım kademesinin düşürülmesi gibi adımlar, sanki milleti isyan ettiren zamları ilan eden başkasıymış gibi Erdoğan’ın halkı zulümden gibi sunulacak belki de” dedi.

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