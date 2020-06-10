Murat Yetkin: Erdoğan vurdukça CHP’li belediyeler güçleniyor

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, MetroPoll'un "Türkiye'nin Nabzı" mayıs ayı araştırmasının verilerini yorumladı. Yetkin, "Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yardım için açtığı kampanyaları engellemesi belediyeleri zayıflatmadı, tersine güçlendirdi." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "MetroPoll araştırma şirketinin yaptığı 'Türkiye’nin Nabzı' araştırmasına göre CHP’li belediyeler Erdoğan’ın sert eleştirilerinden olumlu etkilendiler ve kendi illeri dışında, Türkiye çapında tanınırlıkları da yükseldi. Mayıs sonu itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Türkiye çapında beğeni oranı yüzde 49,6. Bu oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50,7’si ardından Yavaş’ı Türkiye’de en çok beğenilen ikinci siyasetçi yapıyor. Yavaş’ın Ankara’daki beğenilme oranı ise 51,9. Bu da Yavaş’ın seçildiği 31 Mart 2019’dan itibaren oylarını düşürmediği, 1 puan artırdığı anlamına geliyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "CHP’li belediyeler içinde Erdoğan’ın Yavaş ile birlikte en çok hedef aldığı, yardım kampanyası toplanan banka hesaplarını dondurduğu bir diğer isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu idi. 23 Haziran seçim tekrarında yüzde 48,8 oy ile seçilmiş olan İmamoğlu’nun İstanbul’daki beğeni oranı, MetroPoll tarafından yüzde 13 artışla yüzde 61,8 olarak ölçülmüş. Bu da İmamoğlu’na yönelik hamlelerin İstanbul seçmeni tarafından hükümet baskısı olarak algılandığı ve tepki gördüğünün işareti. İmamoğlu, Türkiye çapında yüzde 47,1 beğeni ile siyasetçi beğeni listesinde dördüncü sırada bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yetkin, "Erdoğan’ın çok sevdiği, seçim kampanyalarında da eski Türkiye’de nasıl mağdur edildiklerini anlatmak için bir slogan gibi kullandığı 'Onlar vurdu, biz büyüdük' sözleri usta şair Ece Ayhan’ın bir şiirinden alınmıştır. Doğrudur, inanç ve düşünceleri güçle bastırmaya çalışanlar vurdukça İslamcı siyaset büyüdü. Şimdi de acaba Erdoğan vurdukça CHP’li belediyeler mi büyüyor?" değerlendirmesini yaptı.

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