Murat Yetkin: Erdoğan, uluslararası politikada sınırlarını ne kadar öteleyebileceğini sınıyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, son olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dış politika hamlelerine ilişkin olarak, "Erdoğan, Batı dünyasından Arap alemine dek muhataplarına uluslararası politikada bana ihtiyacınız varsa benim içeride yaptıklarımı sineye çekeceksiniz mesajı veriyor. Sınırları ne kadar öteleyebileceğini sınıyor" yorumunu yaptı.

Yetkin, "Bütün mesele bu sınamanın içeride seçmen desteği cinsinden ifade edilip edilmeyeceği, sandıkta oya dönüşüp dönüşmeyeceğidir. Erdoğan’a karşı cephe oluşturan muhalefet de bu gerçeğin farkında olarak politikalarında revizyona, güncellemeye gidebilecek mi? Dış politikayı ekonomi ve iç politikaya bağlayan bir önemli soru da budur" ifadesini kullandı.

Yetkin, "Erdoğan dışarıda Türkiye için yeni yer tutmaya çalışırken içeride iktidarı kaybetmek istemiyor. Dışarıda ılımlı ve dengeci hatta geçerken içeride sertleşmesi bu yüzden. Osman Kavala davası, sadece Kavala’nın şahsıyla ilgili değildir; daha geniş ölçekte siyasi anlamı vardır. TBMM gündemine gelmesi beklenen Dezenformasyon Yasasının tam da seçime giderken her türlü eleştiriyi, yolsuzluk iddiasını iftira ve dezenformasyon sayıp yasaklama tehlikesi içermesi her türlü muhalif sese verilen gözdağıdır" düşüncesini dile getirdi.

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