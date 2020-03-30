Murat Yetkin: Erdoğan, tecrit koruması altında yaşarken kendisine duyurulmayan seslere de kulak vermeli

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu günlerde toplumun her kesiminde gelen seslere kulak vermesi gerektiğini yazdı.

Yetkin, "Hoşuna gitmese de ülkenin, halkın, hepimizin iyiliği için konuşan seslere. Belki Tarabya’da, ya da Beştepe’de bir danışmanlar kozası içinde, tecrit koruması altında yaşarken kendisine duyurulmayan seslere de kulak vermeli." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) örneğin… Koronavirüs salgının en ön saflarında canlarını tehlikeye atarak duran sağlık çalışanlarının örgütüne. Kriz toplantısına her türlü sermaye grubu çağırılırken, tabipler çağırılmıyor. Ama Sağlık Bakanlığının da Bilim Kurulunun da onların önerilerini sorduğunu, kulak verdiğini bilsin. TTB Başkanı Sinan Adıyaman’ın, Bilim Kurulu üyelerinin ne gibi kişisel çıkarı olabilir özgürlüklerinden vazgeçmeyi önerirken? Çünkü Türkiye’de salgının yayılma hızının, dünyada en kötü örnek sayılan İtalya’daki yayılma hızını dahi geçtiği haberleri var. İtalyan hükümetinin uyarıları ciddiye almayarak ticareti tercih edip, 2020 Çin-İtalyan Turizm yılı etkinliklerini ve Milano Moda Fuarını iptal etmeme kararı sonucu, düne kadar dünyadaki 30 bin COVID-19 kaynaklı ölümün üçte biri, 10 binden fazlası İtalya’daydı." ifadesini kullandı.

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