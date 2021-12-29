Murat Yetkin: Erdoğan, seçimlerde Soylu’ya, Bahçeli’ye olduğu kadar ihtiyaç duyduğu görüntüsü veriyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, "İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadele performansıyla beğeni düzeyi yüksek siyasetçilerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti hükümetinde adeta MHP’li ortak gibi davranan Soylu’ya seçimlerde Bahçeli’ye olduğu kadar ihtiyaç duyduğu görüntüsü veriyor" yorumunu yaptı.

Yetkin, Soylu'nun MHP’li tabanını AKP'li tabandan daha çok memnun ettiğini söylerken, "Erdoğan, seçimlerde Bahçeli kadar Soylu’ya da mecbur görüntü veriyor" dedi.

Yetkin, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli için başlattığı terör teftişine ilişkin olarak da, "Mesele sadece İmamoğlu olmadığı gibi sadece Soylu da değil. Sadece CHP de değil. Bir amaç da CHP-İYİ arasındaki Millet İttifakını bölmek. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in tam destek verdiği İmamoğlu’nun, MHP’nin kapatılmasını istediği HDP ile, hatta PKK ile ilişkisini öne sürerek istifaya zorlamanın asıl amacı bu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı 28 Aralık günü HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı CHP Genel Merkezinde ağırlaması ve ortak basın toplantısı yaparak adeta 'Hodri meydan' diyor. Bu tabloda, MHP’nin AK Parti ile fiili Cumhur Koalisyonunda, adeta MHP’li bakan gibi davranan Soylu kilit rol oynuyor" ifadesini kullandı.

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