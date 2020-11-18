Murat Yetkin: Erdoğan reform sözlerini dostlar alışverişte görsün kabilinden söylüyor ya da 'mutfakta biri var' ve ortalığı karıştırıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarına ilişkin olarak, "Erdoğan reform sözlerini dostlar alışverişte görsün kabilinden söylüyor, bir yandan bildiğini okuyor, yani samimi değil. Ya da reklamlardan aldığımız yaygın deyimle 'mutfakta biri var' ve ortalığı karıştırıyor" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Bana kalırsa bütün bu gelişmelerde ABD’de Joe Biden’ın seçilmiş olmasının da payı var. Erdoğan’ın 'dünya değişiyor' demesi sadece Covid değil. Ekonomiyi toparlamanın yolunun ABD ve AB ile yeni bir ilişki zemini bulmaktan geçtiğini nihayet gördü. Ama söz verdiği reformları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen Erdoğan-Bahçeli icadında yapıp uygulaması mümkün değil; güçlü Meclis, bağımsız yargı ve bağımsız basın gerekiyor. Dolayısıyla ya Erdoğan reform sözlerini dostlar alışverişte görsün kabilinden söylüyor, bir yandan bildiğini okuyor, yani samimi değil. Ya da reklamlardan aldığımız yaygın deyimle 'mutfakta biri var' ve ortalığı karıştırıyor. Birkaç yıl öncesine dek mutfakta Fethullahçılar var dediğimizde kötü kişi oluyorduk. Şimdi anlaşılan başkaları var. Şimdi Erdoğan’ı 'kandırma' sırası onlarda. İnanıyorsanız eğer." ifadesini kullandı.