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Murat Yetkin: Erdoğan, para basıp köprü açarak seçim kazanabilir mi?

"Herkes açısından zor bir döneme girmiş bulunuyoruz"

15 Kasım 2021 09:15

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Erdoğan 'para basıp köprü açmak' şeklinde simgeleştirdiğim siyasetle önümüzdeki seçimi kazanabilir mi? Normal şartlarda çok zor yanıtı vermek gerekir. Ama sanırım şapkadan son anda tavşan çıkartma yeteneği bir yana, Erdoğan da son anda iç ya da dış rüzgarların kendisinden yana döneceğinden umutlu. Herkes açısından zor bir döneme girmiş bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

Yetkin yazısında, "Laiklik ve kadın hakları gibi değerlerin, bu döneme tepki olarak Atatürk’e saygı ile birlikte hatırlanması, yükselmesi boşuna değil. Bu konuda duyarlı olan ama daha önce AK Partiye oy vermiş seçmenin, bir de geçim sıkıntısı içindeyse köprü, baraj açılışı ve uçak projesi duyurusu nedeniyle yeniden Erdoğan’a dönme ihtimali nedir? Şimdiden kestirmek güç, neticede seçimi kazandıran umut verebilme, inandırabilme yeteneğidir. Öte yandan, AK Parti’nin bir zamanlar mağdur ve duyarlı olduğu parti kapatma tahditlerini, şimdi ortağı MHP’nin de etkisiyle HDP’den CHP’ye ve muhtemelen İyi Partiye karşı kullanma tutarsızlığı başladı." ifadesini kullandı. 

 

 

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