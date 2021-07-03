Murat Yetkin: Erdoğan neden Kanal İstanbul’u bir an önce başlatmak istiyor?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine bir an önce başlamak için siyasi sabırsızlık içinde olduğunu savundu.

"Erdoğan neden Kanal İstanbul’u bir an önce başlatmak istiyor?" diye soran Yetkin, şöyle devam etti:

"İnşaatın getireceği geçici iş ve gelir imkânlarını bir sonraki seçimde oya tahvil etmek için mi? Yoksa borçlarını daha büyük projelerle çevirmek imkânından mahrum kalacak yandaş müteahhitlerin batacağı, batmamak için de (daha önce Özel, Demirel, Çiller ve Yılmaz’a yaptıkları gibi) kendisine sırt çevirecekleri endişesinden mi? Böylece on dokuz yıldır kendisini iktidarda tutan ekonomi-politik üzerindeki kontrolü de yitireceği endişesinden mi? Gerçekten bazı iç ve dış sermaye çevrelerine verdiği sözler nedeniyle olabilir mi? Ya da bunların hepsi bir arada geçerli olabilir mi? Kesin olan tek şey, Erdoğan’ın Kanal İstanbul nedeniyle giderek artan bir siyasi telaş içinde olduğu."

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