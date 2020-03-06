Murat Yetkin: Erdoğan’la Putin 5 saat bunu mu konuştular?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, dün Moskova'da yapılan İdlib gündemli zirveyle ilgili olarak, "Erdoğan’la Putin 5 saat bunu mu konuştular?" diye sordu.

Bugünkü yazısında dün gerçekleştirilen toplantıların uzunluğuna dikkati çeken Yetkin, "Akıllardaki soru yine de yanıtlanmamış vaziyette duruyor: Erdoğan ve Putin 5 saat 40 dakika boyunca ne konuştular? Sadece bunları mı? Yoksa mesela S-400’ler, Akkuyu filan da var mıydı? Öğrenince onu da yazmaya gayret ederiz" yazdı. Zirvenin sonunda açıklanan mutabakatın olası sonuçlarını değerlendiren Yetkin, " 'Ateşkes', Türk-Rus ortak devriyesinin başlayacağı 15 Mart’a dek tutulabilirse, bu bile başarı sayılmalıdır" yorumunda bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi de muhtemel sonuçları:

1- “Ateşkes”, Türk-Rus ortak devriyesinin başlayacağı 15 Mart’a dek tutulabilirse, bu bile başarı sayılmalıdır. Bunun bir anlamı da Esad’ın durumunun İdlib krizi çıkmadan öncesine göre de zorlaştığı ve artık Cenevre Konferansından kaçınamayacağıdır,

2- Ateşkes bir süre daha korunursa, Bu Suriye’den Türkiye’ye göçmen akımını belki bir miktar yavaşlatır ama Türkiye’den Avrupa’ya akışı yavaşlatacağına dair bir işaret halihazırda yok. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5 Mart’ta AB’nin Türkiye’yle bir şekilde yeni bir anlaşmaya mecbur olduğunu söyledi,

3- Erdoğan’ın Rusya’ya kalıcı olarak güvenemeyeceği, Amerikalı ve Avrupalı müttefiklerle ilişkileri normalleştirmenin bir yolunu bulması gerekiyor; tabii burada AB ülkelerinden de adım beklenmesi doğal. Bir başka açıdan bakıldığında, Batının bizde görmeyi tercih ettiği “Yeni-Osmanlıcık” tezlerinden sonra, “eksen kayması” tezlerinin de sonuna gelinmiştir. Ancak içeriden baktığımızda yaşananların son on yıldır, Arap Baharı’nın Orta Doğu dengelerini dağıtmasından itibaren dış politikaya hakim olan, fazla iddialı çizginin çökmeye başlaması olarak görmek de mümkün.

Erdoğan-Putin görüşmesine “dağ fare doğurdu” demek haksızlık olur ama dengelerde pek bir değişikliğe yol açmadığı da görülüyor. Akıllardaki soru yine de yanıtlanmamış vaziyette duruyor: Erdoğan ve Putin 5 saat 40 dakika boyunca ne konuştular? Sadece bunları mı? Yoksa mesela S-400’ler, Akkuyu filan da var mıydı? Öğrenince onu da yazmaya gayret ederiz.

Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz