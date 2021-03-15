Murat Yetkin:  Erdoğan, kendisine tam bağlı bir yapı amaçlıyor, çatlaklar karşısında Bahçeli’yi siyaset mühendisliği hesaplarına ikna etmeye çalışıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Erdoğan, 24 Mart’taki AK Parti Kongresinde kendisine tam bağlı, yekpare bir yapı amaçlıyor ama çatlaklar karşısında MHP lideri ortağı Bahçeli’yi siyaset mühendisliği hesaplarına ikna etmeye çalışıyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "AK Parti Genel Kurulu, kongresi 24 Mart’ta. Genel Kurul, Cumhur İttifakının geleceği bakımından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi geleceği bakımında da önem taşıyor. Sadece o da değil. 18 Mart’taki MHP Kurultayı da aynı çerçevede önemli. Kulis bilgilerine bakılacak olursa, MHP kongresinin AK Parti kongresinden önce yapılması da Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında konuşulmuş. Bir siyaset mühendisliği var yani. Üstelik siyaset mühendisliği sadece bu alanda değil, seçim yasasından siyasi partiler yasasına, yeni Anayasa tartışmalarına dek her alanda kendisini hissettiriyor. Ancak Erdoğan AK Parti iktidarını olabildiğince sürdürmek istese de yekpare, homojen hale getirmek istediği AK Parti bünyesinde çatlaklar artık saklanamaz halde. Bu çatlaklar, AK Parti gibi neredeyse yirmi yıldır tek başına iktidarda olan bir partiyi sarsacak şiddette şimdilik görünmüyor. Ama çatlaklar hem siyasi hem ideolojik boyutta ve dolayısıyla Erdoğan’ın dikensiz gül bahçesi hayaliyle çelişiyor." görüşünü savundu.

Yetkin, partide Berat Albayrak, Saadet Partisi ve kadın hakları kaynaklı çatlaklar olduğunu belirtti.