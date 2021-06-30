Murat Yetkin: Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalktığı 1 Temmuz günü Eylem Planı açıklayarak kadın seçmeni kaçırmamaya çalışıyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Toplumdan yükselen bütün tepkilere rağmen kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmenin yürürlükten kalktığı 1 Temmuz günü Eylem Planı açıklayarak kadın seçmeni kaçırmamaya çalışıyor" dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın "İstanbul Sözleşmesinin iptali sonrasında AK Parti’nin eriyen oylarında kadınlar başı çekiyor" sözlerini hatırlatan Yetkin yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran’da Beştepe’de yapılan 'Eylem Planı' hazırlık toplantısına katılan 'yakın' dernek ve kuruluş temsilcileri dahi Sözleşmeden çıkışı eleştirmiş, 'kayıp' olarak nitelemiş ve psikolojik olarak 'yalnızlığa' ittiğini söylemişlerdi. Peki, bunu söylemeleri Erdoğan’ın yüreğini yumuşatmış, kararından döndürmüş müydü? Tabii ki hayır. Geriye toplantıya katılan kadın kuruluşu temsilcilerinin çaresizce Eylem Planından umut beslemeleri kaldı. Şimdi Erdoğan’ın, yine kendisine yakın kadın derneklerinin alkışlarıyla karşılanacak, onların da kendisine yakın iş çevrelerinin kontrolündeki televizyonlarda, gazete köşelerinde öveceği 'Eylem Planı' ile mi kadın ve çocuklara şiddet ve tecavüzü erkek olmalarının doğal hakkı sayanları durduracak? Dünyada ilk imza atan lider olduğu İstanbul Sözleşmesi Türkiye’de kadın hakları bakımından nasıl sonuçlanmıştı ki, Eylem Planı nasıl sonuçlansın? Erkek zorbalığına bütün kapıların açık tutulması, siyaset-mafya-medya ilişkilerinden 'FETÖ borsasına', yandaşlara birkaç maaş birden dağıtan kayırmacılıktan Anayasa Mahkemesi Başkanını dahi isyan ettiren 'mahkemelerin adalet dağıtmamasına' dek genel çürümenin, tel tel dökülmenin bir parçasıdır. Böyle bilinmeli"