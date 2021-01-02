Murat Yetkin: Erdoğan'ın yüz ifadesine ve vücut diline bakarsanız çok umurunda değil ama muhtemelen propaganda ekibinin önerisiyle yapıyor bunları

Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın sahiplendiği Leblebi ile gazetecilere verdiği pozu, bir fırından ekmek alışverişinde verdiği fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yetkin, “Aslında fotoğraflardaki yüz ifadesine ve vücut diline bakacak olursanız kendisinin çok umurunda değil ama muhtemelen propaganda ekibinin önerisiyle yapıyor bunları” dedi.

Yetkin sözlerinin devamında da, “Belki de kitle iletişimi ve propaganda ekibi, böylelikle belki 2019 yerel seçimlerinde kötü kaybettikleri şehirli, eğitimli, merkez sağa yakın seçmenin kalbini ‘müziksever Erdoğan’, ‘hayvansever Erdoğan’, ‘mütevazı Erdoğan’ imajlarıyla geri kazanacağını düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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