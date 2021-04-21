Murat Yetkin: Erdoğan'ın uzaklara bakmaya ihtiyacı yok, AK Parti'yi yıpratmak için AK Elitler yeter de artar bile

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti iktidarını nelerin yıprattığını görmesi için uzaklara bakmaya ihtiyacı yok. Dış güçler, üst akıllar, yeni darbe komploları aramasına da. AK Partiyi yıpratmak için AK Partinin yeni elitleri yeter de artar bile" görüşünü savundu.

Yetkin, "Doğru, CHP’nin başı çektiği, İyi Parti ve diğer muhalefet partilerinin de katıldığı '128 milyar dolar nerede?' kampanyası AK Partiyi sarsıyor. Gelen açıklamalar bırakın muhalefet partilerini MHP, hatta AK Parti tabanında dahi soru işaretlerinin tamamını gideremiyor. Keza muhalefetin Covid salgınının önlenemeyen tırmanışı, işsizlik ve geçim sıkıntısı ve küçük işletmelere, esnafa kaynak bulunamazken Kanal İstanbul gibi devasa bir projeye kalkışılmasına karşı duruşu da halkın zihninde iz bırakıyor.

Ama AK Partiyi asıl yıpratan AK Partililer, toplumun yeni elitleri, AK Parti elitleri" ifadesini kullandı.

Yetkin, Ticaret Bakanlığı'na kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı yapan ve dün görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ı örnek göstererek, "Siyaseti ticaret aracı olarak görmekten çekinmeyen bu örnekler asıl yıpratıyor AK Partiyi" dedi.

Yetkin, ilahiyatçı Hüsnü Bayramoğlu’nun binlerce kişinin katıldığı cenazesini de hatırlatarak, "Cenazelerde dahi eşitsizlik, emin olun AK Partiye dış güçlerden daha çok zarar veriyor Sayın Erdoğan" dedi.

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