Murat Yetkin: Erdoğan'ın "üçüncü şahıslar olmadan" görüşmek istemesi, Putin'in "her şey telefonda konuşulmaz" demesi aslında çok şey anlatıyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesindeki detayları değerlendirdi. Yetkin, “Erdoğan'ın ‘üçüncü şahıslar olmadan’ görüşmek istemesi, Putin'in 'her şey telefonda konuşulmaz' demesi aslında çok şey anlatıyor” yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, “Görüşmenin yüz yüze yapılmasına Erdoğan’ın verdiği önem ile Putin’in verdiği önemin aynı olduğu görüldü. Putin görüşme öncesi konuşmasını “Her şeyi telefonda konuşmak imkânsız” diye bitirdi. Bunu söylemeyebilirdi. Eski bir istihbarat subayı olarak görüşmelerinin diğer ülke servislerince dinlenmiş olabileceği kuşkusunu dile getiriyor ve adeta “Bu önlem size karşı” diye ilan ediyor. Görüşmenin sonunda basın toplantısı yapmamaları, hem anlaşamadıkları noktaları açığa çıkmaması hem de ne görüşüp görüşmediklerinin sorulup öğrenilmemesi önlemi gibi duruyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şunları kaydetti:

"Erdoğan da New York’tan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada görüşmede 'Üçüncü şahısların bulunmayacağını' özellikle vurgulamıştı. Bu durum iki liderin en yakın çalışma arkadaşları önünde dahi konuşmak istemeyecekleri bazı konuları konuşmak istediğini gösteriyor. Yani Erdoğan-Putin görüşmesine dair, her iki lider onlara bilgi vermedikçe, görüşmeye vakıf olan bir bakan, danışman vb. bulunmuyor; iki tercüman dışında tanık yok. Görüşme her iki devletin de kayıtlarına iki lider izin verdiği kadar girecek. Tabii görüşmenin Soçi’de yapıldığını ve kayda alındığını da akılda tutarak."