Murat Yetkin: Erdoğan’ın “devretmek” fiili dururken “teslim etmek” fiilini kullanması dahi seçimi bir savaş gibi gördüğünü gösteriyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" açıklamasına ilişkin olarak, "Erdoğan’ın 'devretmek' fiili dururken 'teslim etmek' fiilini kullanması dahi seçimi bir savaş gibi gördüğünü gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İl Başkanlarına hitabında muhalefete yüklenip “iki yıl sonraki” seçimlere start verirken “bu memleketi teslim edemeyiz” demesi hem siyaset hem ekonomi dünyasında çok tartışılacağa benziyor. Sadece bu sözler dahi Erdoğan’ın 2023 seçimini kaybetme endişesine düştüğünü gösteriyor. Öte yandan seçimi kaybederse bir şekilde iktidarı muhalefete “teslim etmemeye” çalışacağı kuşkusunu da akıllara düşürüyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimli hatip olan Erdoğan’ın “devretmek” fiili dururken “teslim etmek” fiilini kullanması dahi seçimi bir savaş gibi gördüğünü gösteriyor. Üstelik son gelişmeler AK Parti içinde Sedat Peker videolarıyla su yüzüne çıkan fay hatlarına, bu deha MHP ile Cumhur ittifakını da içine alacak şekilde yeni çatlaklar eklendiğini gösteriyor.

Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e Kanal İstanbul nedeniyle Beştepe’yi, özel uçakları, çok maaşlı danışmanları “israf” saydıkları için öfke duyuyor. Ama AK Parti’nin Kürt seçmen gözündeki dayanaklarından biri olan, eski Kürt Hizbullahının yasal siyaseti seçen devamcıları olan Hüda-Par Genel merkezi 5 Temmuz’da bir bildiri yayınladı. Ekonomik krize rağmen “israf” devam ediyor diyor, yolsuzluklarla mücadele istiyorlar.

“İsraf diyen CHP ve İYİ Partiye “memleketi teslim edemeyiz” diyen Erdoğan, Hüda-Par’a da aynı tepkiyi gösterecek mi acaba? Ya da bakanını görevden almaması mesajını veren Bahçeli’ye tepki gösterecek mi? Siz de merak etmiyor musunuz?"

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