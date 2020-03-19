Murat Yetkin: Erdoğan'ın böyle bir ölüm kalım meselesinde dahi partisini öne çıkarması gerçekten tepki topluyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ekonomik önlem pakedi açıkladığı konuşmasında, Türkiye'nin süreci en hazırlıklı şekilde yakalandığına yönelik açıklamaya değerlendirdiği yazısında, "Bakın, salgının çıkmasından bu yana Erdoğan’ın yapması gerekeni, sosyal medyada yayınladığı Sağlık Bakanlığı'nın önlemlerine destek mesajlarıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Erdoğan önlemleri açıklarken dahi AK Parti toplantılarının iptal edildiğini araya sıkıştırdı ama bütün partilerin aynısını yaptığını söylemedi. Cumhurbaşkanının böyle bir ölüm kalım meselesinde dahi partisini öne çıkarması gerçekten tepki topluyor; imaj danışmanlarının anlamadığı belki bu." ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin; Türkiye'nin Koronavirüs tehlikesini en az hasarla atlatabilmesi için herkese sorumluluğu düştüğünü belirterek, "ama herkesten çok tek icra makamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimine." diye yazdı.

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