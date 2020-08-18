Murat Yetkin: Erdoğan’ın asıl endişesi Gül'ün dışarıdan CHP-İyi ittifakını destekleme ihtimali

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı'na yönelik asıl endişesinin Gül'ün dışarıdan CHP-İyi ittifakını destekleme ihtimali olduğunu söyledi. Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Yetkin, "Hakikaten, nedir bu Abdullah Gül korkusu? Zannedersiniz 2007’de CHP Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçti. Gül olmasaydı, Gül 2000 yılında Erbakan’a rağmen Kutan’ın karşısında adaylığını koymasaydı belki bugün AK Parti diye bir parti yoktu. Erdoğan’ın 2014’te Gül AK Parti’ye dönmesin diye onun önünü Ahmet Davutoğlu ile kestiği Davutoğlu’nun altını Binali Yıldırım ile oyduğu ve sonra da Yıldırım’ı Devlet Bahçeli’nin Başkanlığa erken geçilmesi önerisiyle harcattığı, 2018 seçimleri öncesinde Gül aday olacak endişesi ile Ayazağa’ya helikopterle Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ı gönderdiği açık değil mi? Trump o açıdan haklı, bu satranççı zekâsı gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, "Gül siyasetten çıktığını söylüyor, inanılmıyor. Akşener zaten adaylığını kabul etmemiş olduğunu söylüyor, inanılmıyor. Kılıçdaroğlu, adayımız değil, en son taziye amacıyla telefonda konuştuk, her hafta konuştuğumuzu söyleyenler ruh hastası diyor, inanılmıyor. Ama Erdoğan’ın Gül konusundaki asıl endişesi, Gül’ün Millet İttifakı'na girmeden, yeniden Cumhurbaşkanı adayı da olmadan dışarıdan CHP-İyi ittifakını destekleme ihtimali. Bu durum Erdoğan’ı İslamcı çevrelerin 'Dediklerimizi yapmazsanız Saadete gideriz' şantajına açık hale getiriyor." görüşünü savundu.

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