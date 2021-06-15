Murat Yetkin: Erdoğan'ı Biden'ın önünde eğiliyormuş gibi gösteren fotoğraf Batı gazetelerince Erdoğan'ın canını acıtmak istercesine kullanıldı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesini değerlendirdiği yazısında, "Erdoğan Biden ile yüz yüze görüşme NATO sayesinde oldu derken hem bir gerçeği saptıyor hem de acı bir sitemde bulunuyor. Gerçek şudur: Biden Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil ilişkileri NATO planında, stratejik planda tutuyor. Donald Trump döneminde olduğu gibi kankalık ilişkisi yok. Sitem de şudur: Yani NATO olmasaydı yüz yüze görüşme olmayacaktı, öyle mi?

Düşünsenize, Biden’ı Türkiye’ye davet etmiş, Biden da işlerin yoğunluğu azalsın da öyle demiş; bunu da Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından öğreniyoruz. Hoş bir durum değil elbette. Muhabir üsteliyor, ABD’ye gidecek mi? Asıl sormak istediği, Biden da sizi Beyaz Saray’a davet etti mi? Erdoğan’ın yanıtı, “Neden gitmeyeyim ki?” oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın son yıllarda Batı'da yaygınlaşan "otokrat" ve "sultan" imajını Avrupa ve ABD ile uzlaşma işaretleriyle kırmayı beklediğine işaret eden Murat Yetkin, "Bu imajı kırabildiği de pek söylenemez. Zirve sırasında (alfabetik sıraya göre yakınında oturan) Biden yanına gelip kovit selamı yapmak üzere yumruğunu uzatıp Erdoğan’ın da boş bulunup yumruğunu kalkmadan uzatmasıyla ortaya çıkan fotoğraf bunu gösteriyor" diye yazdı.

Murat Yetkin, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, Erdoğan'ın Biden'ın önünde eğiliyormuş gibi gösteren fotoğrafı (Biden yanına gelip kovit selamı yapmak üzere yumruğunu uzatıp Erdoğan’ın da boş bulunup yumruğunu kalkmadan uzatmasıyla ortaya çıkan fotoğraf) Batı gazetelerinin Erdoğan'ın canını acıtmak istercesine kullanıldığını belirterek, "Zamanında ABD Başkanı Bill Clinton, yanında çok uzun boylu görüntü vermemek için kanepeye ilişerek konuştuğunda Başbakan Bülent Ecevit’in milliyetçi-muhafazakâr siyasetçiler ve medya tarafından nasıl hırpalandığı geldi aklıma" yorumunu yaptı.

Yazının tamamı için tıklayın...