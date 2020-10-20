Murat Yetkin: Erdoğan hükûmeti yeni Covid önlemi almak zorunda

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, "Erdoğan hükûmeti artık -sadece Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının değil- hepimizin sağlığını korumak için fazladan bir şeyler yapmak ve ekonomiyi de aslında böyle toparlayacağını anlamak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, "Erdoğan sıkı önlemler istenince ne yapılması gerektiğini elbette bizden daha iyi biliyor. Ama bir yandan ekonomide de mezarlıkta ıslık çalar gibi sorunları yok sayma atmosferi var. Alınacak her sıkı önlem, esnafla, ticaret erbabıyla, mesela TOBB ve TESK ile hükümeti karşı karşıya getirecek." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ekonomiyi canlandırmak adına kredi faizleri düşürüldü. Bu kısa vadede TOKİ müteahhitlerinin elde kalan evlerine rağbetin artması, keza araç ve beyaz eşya satışlarının artmasını sağladı. Ama enflasyon düşmedi. Hazine ve Maliye Bakanının piyasaya meydan okuyuşlarıyla döviz kurunu düşmediği, tersine arttığı gibi.

Erdoğan hükümeti artık -sadece Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının değil- hepimizin sağlığını korumak için fazladan bir şeyler yapmak ve ekonomiyi de aslında böyle toparlayacağını anlamak zorunda." ifadesini kullandı.

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