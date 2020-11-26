Murat Yetkin: Erdoğan hükûmeti, 'tam kapanma' uygulamasına geçmenin psikolojik zeminini hazırlamaya çalışıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün vaka sayılarını açıklamasına ilişkin olarak, "Erdoğan hükûmeti, 'tam kapanma' uygulamasına geçmenin psikolojik zeminini hazırlamaya çalışıyor" yorumunu yaptı.

Yetkin, "Erdoğan için de önemli olan dükkanların açık tutulmasıydı. Böylece ticaret odalarının, turizm dernek ve birliklerinin başkanları, üyelerine 'İşte bastırdık, Cumhurbaşkanımız açık tutuyor' diyebiliyordu. Erdoğan dükkân kapatan, sokağa çıkma yasağı koyan lider olmayacaktı. Ama dükkanlar siftahsız kapanmaya başladıktan sonra ve esnaf hükümetten para yardımı istemeye başladıktan sonra işin rengi değişti. Nitekim İstanbul’da esnaf dernekleri, eğer işçiler gibi tartaklanarak dağıtılmazsa, 27 Kasım’da taleplerini dile getirecek bir mitinge hazırlanıyor. Şimdi Erdoğan hükümeti esnafın, tüccarın ve küçük sanayicinin gözünü, gerçek tabloyu açıklamak zorunda kalma pahasına korkutarak 'tam kapanma' uygulamasına geçmenin psikolojik zeminini hazırlamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

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